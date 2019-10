Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahren ohne Fahrerlaubnis mit LKW

Durch den Werkschutz eines Chemieunternehmens wird am 02.10.2019 gegen 08:32 Uhr hiesiger Dienststelle mitgeteilt, dass ein LKW-Fahrer, dessen Fahrerlaubnis abgelaufen sei, am dortigen Werkstor Im Spitzenbusch in Frankenthal um Einfahrt ersucht hätte. Durch die eingesetzte Streife wird vor Ort festgestellt, dass die erforderliche Führerscheinklasse für den LKW bereits seit dem 16.08.2019 abgelaufen ist. Die Weiterfahrt wird dem 29-jährigen Beschuldigten aus Nordhessen untersagt und ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet. Ob auch ein strafbares Verhalten des Fahrzeughalters, bzw. des Arbeitgebers des Fahrers in Betracht kommt ist Gegenstand der Ermittlungen.

