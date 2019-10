POL-PDLU: Aufbruch eines Kassenautomaten

Polizeidirektion Ludwigshafen

02.10.2019, 03.05 Uhr

In der vergangenen Nacht wurde ein Kassenautomat im Parkhaus Bahnhofstraße in Speyer aufgebrochen. Entwendet wurde Bargeld im vierstelligen Bereich. An einer Überwachungskamera und an dem Automat entstand ein Gesamtsachschaden von 1.000 EUR. Bei den beiden Tätern handelt es sich vermutlich um eine männliche Person, die ca. 1,90 m groß ist, dunkle Kleidung und ein dunkles Basecap trug und eine möglicherweise weibliche Person, die etwa 1,60 m groß ist und dunkle Kleidung, eine schwarze Umhängetasche und einen weißen Fischerhut trug. Beide Täter trugen bei Tatausführung Handschuhe.

Zeugen, die Hinweise auf mögliche Täter geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer in Verbindung zu setzen. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

