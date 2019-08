Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Motorradfahrer in Lebensgefahr, Zeugen gesucht

Haren - Motorradfahrer in Lebensgefahr (ots)

Am Donnerstagabend ist es auf der Wierescher Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 27-jähriger Motorradfahrer wurde dabei lebensgefährlich verletzt. Der Meppener war gegen 18.15 Uhr mit seiner Yamaha 600s in Richtung des Kreisverkehres unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die dortige Schutzplanke. Der Mann musste mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen des Unfalles. Insbesondere ein Ersthelfer, der mit einem Fiat Punto an der Unfallstelle gewesen ist, möchte sich bitte bei der Dienststelle in Haren melden. Auch weitere Hinweise werden dort unter der Rufnummer (05932)72100 entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell