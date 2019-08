Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Nordhorn (ots)

Bereits am 17.August ist es gegen 17:30 Uhr auf der Bahnstrecke von Nordhorn in Richtung Neuenhaus zu einem gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr gekommen. Unbekannte Täter haben dabei größerer Schottersteine aus dem Gleisbett auf die Gleise gelegt. Zur Tatzeit befand sich eine größere Personengruppe auf der Fahrbahn neben dem Gleis. Personen dieser Gruppe, die Hinweise zu dem Tatgeschehen machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 zu melden.

