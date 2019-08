POL-EL: Emsbüren - Fünf leicht Verletzte bei Verkehrsunfall

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Am Mittwochmorgen ist es auf der Schüttorfer Straße zu einem Verkehrsunfall gekommen. Fünf Personen zogen sich dabei leichte Verletzungen zu.

Ein 46-jähriger Mann aus Köln fuhr mit seinem BMW von der A31 und beabsichtigte die Schüttorfer Straße zu überqueren. Dabei übersah er einen von rechts kommenden Citroen. Es kam zum Zusammenstoß. Anschließend wurden beide PKW gegen einen im Kreuzungsbereich der Paxtonstraße stehenden Mercedes Sprinter geschoben. Ersthelfer befreiten den 52-jährigen Fahrer des Citroen aus seinem Fahrzeug. Dieses fing durch die Kollision kurze Zeit später im Bereich des Motorraums zu brennen an. Der Mann aus Schüttorf, die drei Insassen des Mercedes wie auch der Mann aus Köln zogen sich leichte Verletzungen zu und wurden zum Teil in umliegende Krankenhäuser gebracht. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden von rund 40.000 Euro.

