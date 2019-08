Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Aquarium fängt Feuer

Nordhorn (ots)

Am frühen Mittwochabend ist es in einer Wohnung am Hermann-Löns-Platz zu einem Brand gekommen. Aus unbekannter Ursache fing ein im Esszimmer platziertes Aquarium Feuer. Der Anwohner konnte den Brand eigenständig löschen, verständigte vorsichtshalber jedoch die Feuerwehr. Durch das Feuer entstand leichter Gebäudeschaden. Die Höhe dessen ist bislang nicht bekannt. Bei dem Brand wurde niemand verletzt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Ines Kreimer

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 - 204

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell