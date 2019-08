Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Feuer am Wegesrand

Dörpen (ots)

In der Nacht zu Donnerstag ist es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Grünflächenbrand an der B70 in Höhe des Mittelwegs gekommen. Neben einer rund 20 qm² großen Fläche gerieten ebenfalls drei Tannen auf einem Privatgrundstück in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr aus Dörpen war mit zwei Fahrzeugen und neun Einsatzkräften vor Ort und löschte das Feuer. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.

