Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Täter nach Einbruch festgenommen

Papenburg (ots)

In der Nacht zu Mittwoch ist es gegen 00:15 Uhr an der Straße Umländer Wiek links zu einem Einbruch in eine Gaststätte gekommen. Zwei Täter im Alter von 21 und 18 Jahren konnten noch vor Ort festgenommen werden.

Die beiden Männer aus Papenburg schlugen ein Fenster ein, gelangten in die Gaststätte und durchsuchten die Räumlichkeiten. Ein Anwohner wurde darauf aufmerksam und verständigte die Polizei. Die Männer wurden festgenommen und zur Dienststelle gebracht.

Bei einer anschließenden Wohnungsdurchsuchung konnte Diebesgut aus der Gaststätte sichergestellt werden. Bei dem zweiten Täter wurde ein Mobiltelefon aufgefunden, welches möglicherweise aus einem weiteren Diebstahl stammen könnte.

Die jungen Männer räumten in einer Vernehmung den Einbruch ein und gaben an, im Vorfeld der Tat Drogen konsumiert zu haben. Nach Abschluss aller Maßnahmen und Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurden die Täter von der Dienstelle entlassen.

