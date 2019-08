Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Motorradfahrer entzieht sich Polizeikontrolle

Nordhorn (ots)

Gestern Abend hat sich gegen 18:50 Uhr ein Motorradfahrer einer Polizeikontrolle durch Flucht entzogen.

Der Unbekannte sollte auf der Euregiostraße durch eine Polizeistreife angehalten und kontrolliert werden. Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn fuhr der Motorradfahrer vom Kreisverkehr Poststraße über den Paradiesweg in Richtung Kloster Frenswegen davon. Am Kloster fuhr er auf die Neuenhauser Straße in Richtung Nordhorn weiter. Dabei erreichte er innerorts Geschwindigkeiten von ca. 180 km/h. An der Kreuzung Veldhauser Straße überquerte er bei Rotlicht die Kreuzung und fuhr in Richtung Hohenkörben davon.

Bei dem Fahrzeug könnte es sich möglicherweise um ein Geländemotorrad gehandelt haben. Der unbekannte Fahrer trug einen rotweißen Motorradhelm.

Zeugen des Vorfalles, insbesondere Verkehrsteilnehmer die konkret durch den Motorradfahrer gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer (05921)3090 zu melden.

