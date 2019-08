Polizeiinspektion Oldenburg - Stadt / Ammerland

POL-OL: ++ Verkehrsunfall zwischen Radfahrer und Fußgänger ++ Beteiligte/ Zeugen gesucht ++

Oldenburg (ots)

Am Montagabend, 12. August 2019, kam es gegen 18.50 Uhr an der Bushaltestelle am Julius-Mosen-Platz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin. Der 45-jährige Radfahrer fuhr auf dem Radweg in Richtung Julius-Mosen-Platz als eine Jugendliche mit zwei Freundinnen aus einem Bus stieg. Zwischen dem Radfahrer und der Jugendlichen kam es zu einer Kollision, wodurch beide leicht verletzt wurden. Das Fahrrad des 45-Jährigen wurde beschädigt. Nach dem Unfall trennten sich beide Beteiligten ohne die Personalien auszutauschen. Der Unfall wurde im Anschluss durch den 45-Jährigen in der Polizeidienststelle angezeigt; die Jugendliche ist nicht bekannt.

Hinweise bitte an 0441-7904115.

