Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - BMW beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Mittwoch ist es auf dem Parkplatz des Ringcenters zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei wurde ein im Bereich des Eingangs abgestellter blauer 5er BMW an der rechten Seite angefahren und beschädigt. Der Verursacher hatte sich danach unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter der Rufnummer (05921)3090 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Dennis Dickebohm

Telefon: 0591 87 104

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell