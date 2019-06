Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit Beteiligung eines Gefahrguttransportes (Tanksattelzug)

Delmenhorst (ots)

Am Freitag, den 28.06.2019 gegen 14:45 Uhr, verunfallte in Holdorf, auf der A 1 zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Holdorf in Fahrtrichtung Osnabrück, ein mit Säure beladener Tanksattelzug. Ein 55-jährige Kraftfahrer aus Bad Essen, Landkreis Osnabrück, geriet ohne Fremdeinwirkung nach rechts von der Fahrbahn ab und verlor die Kontrolle über seinen Sattelzug. Im abschüssigen Seitenraum kippte der Zug auf die rechte Seite und kam ca. 15 m neben der Fahrbahn zum Stillstand. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Zur Gefahrenermittlung wurde der Gefahrgutzug der Feuerwehr des Landkreises Vechta eingesetzt. Die unter schwerem Atemschutz tätigen Einsatzkräfte stellten keine Beschädigungen am Tank fest. Zu einem Austritt der gefährlichen Flüssigkeit kam es nicht. Bei der Ladung handelte es sich um 24900 kg einer ätzenden sauren Flüssigkeit mit der UN-Nr. 3264. Die technische Benennung des Stoffes lautet "Eisen-II-chlorid, Salzsäure". Während des Feuerwehreinsatzes und der Entladung des verunfallten Tankfahrzeuges musste zunächst der rechte Fahrstreifen der A1 gesperrt werden. In der Zeit von 21:00 Uhr bis 01:00 Uhr erfolgte die Bergung des Sattelzuges. Hierzu wurde zwischen den Anschlussstellen Lohne/Dinklage und Holdorf in Fahrtrichtung Osnabrück eine Vollsperrung der A 1 eingerichtet. Der Verkehr staute sich am Nachmittag auf einer Länge von bis zu 14 km. Auf der Umleitungsstrecke kam es ebenfalls zu erheblichen Behinderungen. Zur Höhe des entstandenen Gesamtschadens können noch keine genauen Angaben gemacht werden.

Polizeiinspektion Delmenhorst/Oldenburg-Land/Wesermarsch

Pressestelle

Telefon: 04221-1559 116

E-Mail: pressestelle@pi-del.polizei.niedersachsen.de

Internet: www.polizei-delmenhorst.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell