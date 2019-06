Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: LK Wesermarsch: Verkehrsunfall in Nordenham

Delmenhorst (ots)

Ein 16-jähriges Mädchen ist am Donnerstag, 27. Juni 2019, 14:45 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Nordenham leicht verletzt worden.

Das Mädchen aus Nordenham befuhr mit ihrem Fahrrad den Radweg der Atenser Allee in Richtung B212. Ihre Vorfahrt wurde dabei von einem 58-jährigen Mann aus Nordenham missachtet, der die Atenser Allee mit seinem Pkw in Richtung Stadtmitte befuhr und nach links in die Feldstraße abbiegen wollte. Durch den Zusammenstoß mit dem Pkw kam die junge Radfahrerin zu Fall. Im Anschluss klagte sie über Kopfschmerzen.

Schäden am Pkw waren nicht zu erkennen, der Schaden am Fahrrad blieb gering.

