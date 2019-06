Bundespolizeiinspektion Chemnitz

BPOLI C: Kleintransporter an der B 174 gestoppt

Marienberg, Reitzenhain (ots)

Erneut sind bei Kontrollen an der B 174 in Reitzenhain 7 Personen bei dem Versuch der unerlaubten Einreise festgestellt worden.

Am 23.06.2019 gegen 21:45 Uhr kontrollierten Beamte der Bundespolizeiinspektion Chemnitz in der Ortslage Reitzenhain einen Kleintransporter Citroen Jumper mit bulgarischer Zulassung.

Als Insassen stellten die Beamten 7 mazedonische Staatsangehörige fest. Bei der Einreisebefragung zu Reiseziel und -zweck machten die Insassen widersprüchliche Angaben. Des Weiteren verfügten sie nicht über ausreichend finanzielle Mittel für einen mehrtägigen Aufenthalt im Bundesgebiet. Bei der Durchschau der mitgeführten Sachen wurde unter anderem eine Bewerbung für eine Arbeitsaufnahme, sowie Arbeitskleidung aufgefunden. Damit erhärtete sich der Verdacht, dass die Personen einen längerfristigen Aufenthalt in Deutschland anstreben. Die dafür benötigten Visa konnten die Personen jedoch nicht vorweisen. Gegen die Insassen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der unerlaubten Einreise eingeleitet.

Als Beifahrer wurde ein 31-jähriger Mazedonier festgestellt, welcher sich bereits im Bundesgiet aufhielt, jedoch im März 2018 auf Grund eines abgelehnten Asylantrages in sein Heimatland abgeschoben wurde. Eine fahndungsmäßige Überprüfung ergab, dass dieser zur Festnahme Strafvollstreckung der Staatsanwaltschaft Hagen ausgeschrieben war. Wegen Diebstahl mit Waffen hat dieser noch eine Freiheitsstrafe von 52 Tagen zu verbüßen. Er wurde in die JVA Zwickau eingeliefert. Nach der abgegoltenen Freiheitsstrafe wird er in die Tschechische Republik zurückgeschoben.

Die Zurückschiebung in die Tschechische Republik der anderen 6 Insassen ist für den heutigen Tag vorgesehen.

