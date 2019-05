Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Diebstahl aus PKW

Pirmasens (ots)

Am 18.05.2019 gegen 11:00 h kam es auf dem Parkplatz des ALDI in der Simter Straße in Pirmasens zu einem Diebstahl aus einem PKW. Beim Zurückbringen des Einkaufswagens ließ eine Kundin ihre Geldbörse in ihrem unverschlossenen PKW zurück, welche in der Zwischenzeit durch bisher unbekannte Täter entwendet wurde. Die Polizei weist darauf hin, dass das Fahrzeug auch bei kurzem Verlassen, verschlossen werden sollte. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell