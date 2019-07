Polizei Essen

POL-E: Mülheim an der Ruhr: Angreifer attackieren Mülheimer Bauarbeiter - Bewaffnete Bande flüchtet mit einer Limousine und einem Van

Essen (ots)

45473 MH- Altstadt II - Nord (Papenbusch):

Kurios stellte sich gestern Mittag (1. Juli, gegen 12 Uhr) ein Einsatz für die alarmierten Polizisten an der Mellinghofer Straße/ Buchenberg dar. Arbeiter der dortigen Baustelle berichteten, dass plötzlich zwei Autos anhielten und bewaffnete Männer heraussprangen. Sie griffen sofort die drei Bauarbeiter an und bedrohten sie mit Waffen. Ein 58-jähriger Mann soll zu Boden gebracht, geschlagen und getreten worden sein. Anschließend sollen die Angreifer nach Angaben der Arbeiter mit den Fahrzeugen geflüchtet sein. Das Mülheimer Kriminalkommissariat hat inzwischen die weiteren Ermittlungen übernommen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, Beobachtungen der Polizei zu melden. Die fünf oder sechs Angreifer sollen mit auffälligen Fahrzeugen unterwegs gewesen sein, die sicherlich Autofahrern oder Anwohnern aufgefallen sein dürften. Es handelt sich dabei um einen weißen Mercedes-Van und einen dunklen Daimler-Benz S-Klasse. Hinweise zu den Fahrzeugen und den Hintergründen, die möglicherweise im Bereich von Baustellenarbeiten liegen, nimmt die Polizei unter der zentralen Rufnummer 0201- 8290 entgegen./ Peke

