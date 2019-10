Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verfolgungsfahrt, Zeugen gesucht

Mechtersheim (ots)

30.09.2019, 19:44 Uhr

Während einer Fußstreife in Mechtersheim fiel den Beamten der Fahrer eines PKW VW Vento auf. Als die Beamten ihr Fahrzeug besetzten, um den PKW einer Verkehrskontrolle zu unterziehen, beschleunigte der VW stark und entfernte sich in Richtung eines Feldes in Fahrtrichtung Heiligenstein. Da der flüchtige Fahrer sein Fahrzeug innerorts mehrfach auf bis zu 130 km/h beschleunigte und Anhaltesignale missachtete, wurde die Verfolgung durch die Beamten letztlich abgebrochen, um eine zusätzliche Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer zu verhindern. Im Rahmen der anschließenden Fahndung konnte der 37-jährige Fahrer des geflüchteten Ventos fußläufig in Berghausen festgestellt und einer Personenkontrolle unterzogen werden. Der Mann räumte die Fahrereigenschaft ein, gab an, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sei und dass er Betäubungsmittel konsumiert habe. Eine Durchsuchung des Speyerers und seines Fahrzeugs führte zum Auffinden von insgesamt 13 Gramm Amphetamin und 3 Gramm Marihuana. Dem Beschuldigten wurde eine Blutprobe entnommen und das Fahrzeug wurde sichergestellt. Zeugen, die Angaben zu der Verfolgungsfahrt, Fahrweise und Fahrtstrecke des Beschuldigten oder zu möglichen Gefährdungen durch diesen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Speyer in Verbindung zu setzen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

