Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Verkehrsunfall mit leichtverletzter Person

Speyer (ots)

30.09.2019, 09:10 Uhr

Der 86-jährige Fahrer eines PKW Hyundai bog gestern Morgen an der Kreuzung Kurt-Schumacher-Str./Im Erlich nach links in die Straße Im Erlich ab und übersah dabei einen 59-jährigen Radfahrer, welcher ordnungsgemäß den Radweg in entgegengesetzter Richtung befuhr. Der PKW kollidiert im hinteren Bereich mit dem Fahrrad, so dass der Radfahrer stürzte und sich am Knie verletzte. Medizinische Versorgung vor Ort war nicht nötig. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

