Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Moers - Nachtragsmeldung zum Verkehrsunfall mit lebensgefährlich verletztem Radfahrer

Moers (ots)

Bei der Unfallörtlichkeit handelt es sich um die Kreuzung der Ruhrorter Straße mit der Römerstraße in Moers. Der bei dem Unfall lebensgefährlich verletzte 67-jährige Radfahrer verstarb in den Abendstunden in einem Krankenhaus in Moers.

