Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Zwei Personen ohne Führerschein verursachen Verkehrsunfall mit Leichtkraftrad

Neustadt/Weinstraße (ots)

Zwei Jungs im Alter von 19 und 23 Jahren fuhren am 25.09.2019 gegen 17:00 Uhr auf einem Leichtkraftrad in der Straße Schütt und stürzten. Hierbei beschädigten sie zwei geparkte Pkw und wurden von Zeugen dabei beobachtet. Allerdings konnte die hinzugerufene Polizei bislang den Fahrer nicht eindeutig ermitteln, da beide die Fahrereigenschaft bestreiten. Alle Zwei sind nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und für die Polizei auch keine Unbekannten. An beiden Fahrzeugen entstand jeweils ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Am Leichtkraftrad beträgt der Schaden ca. 500 Euro. Der 19-Jährige erlitt Schürfwunden am Arm, der 23-Jährige blieb unverletzt.

