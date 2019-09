Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Verkehrsunfall mit 3 verletzen Personen

Ebertsheim (ots)

Am 25.09.2019, um 07:15 Uhr, kam es in Ebertsheim, Eimündung Eisenberger Straße / Kerzenheimer Straße, zu einem Verkehrsunfall bei dem 3 Personen verletzt wurden. Ein Fahrzeugführer befuhr die Kerzenheimer Straße und wollte von dort nach links in Fahrtrichtung Grünstadt in die Eisenberger Straße einbiegen. Die Fahrerin eines Busses befuhr die Eisenberger Straße aus Eisenberg kommend und wollte nach links in die Kerzenheimer Straße abbiegen. Um besser Abbiegen zu können, gewährt sie dem einbiegenden Fahrzeugführer durch Handzeichen die Vorfahrt. Dieser fährt darauf, ohne auf den aus Richtung Grünstadt kommenden fließenden Verkehr zu achten, auf die Eisenberger Straße ein und prallt frontal mit einem Fahrzeug, welches aus Richtung Grünstadt die Eisenberger Straße befuhr, zusammen.

An den beiden direkt unfallbeteiligten Fahrzeugen dürfte jeweils Totalschaden entstanden sein. Es wird von einem Schaden von ca. 8.000 Euro ausgegangen. Der Fahrer des einbiegenden Fahrzeuges und die zwei Insassen des aus Richtung Grünstadt kommenden Fahrzeuges wurden verletzt und wurden zur Behandlung in einen Krankenhaus verbracht.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Grünstadt



Telefon: 06359-93120

E-Mail: pigruenstadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell