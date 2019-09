Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Sport-Studio in Bad Dürkheim am 02.07.2019 in Brand gesteckt - Staatsanwaltschaft setzt Belohnung aus

Bad Dürkheim (ots)

In dem Verfahren 5092 UJs 40719/19 wegen Brandstiftung zum Nachteil des Fitness-Studio Fitness24 in Bad Dürkheim am 02.07.2019 gegen 05.30 Uhr hat der Leitende Oberstaatsanwalt in Frankenthal für Hinweise, die zur Aufklärung der Tat sowie zur Überführung des Täters führen, eine Belohnung in Höhe von 5.000,- Euro ausgesetzt. Über die Zuerkennung und ggf. Verteilung der Belohnung an Berechtigte wird unter Ausschluss des Rechtswegs entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen und nicht für Beamtinnen oder Beamte bestimmt, zu deren Berufspflichten die Verfolgung von Straftaten gehört. Ebenfalls ausgeschlossen sind unmittelbar durch die Tat geschädigte Personen. Mitteilungen nehmen die Kriminalinspektion Neustadt/Wstr. unter der Tel.-Nr. 06321/854-0 oder alle anderen Polizeidienststellen entgegen.

