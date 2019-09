Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Diebstahl eines Gartentores

Haßloch (ots)

Am letzten Wochenende, und zwar am Samstag, den 21.09.2019, und am Sonntag, den 22.09.2019, entwendeten unbekannte Täter ein grünes Torelement, 3-flüglig, 4,30 Meter breit und 2 Meter hoch, an einem Freizeitgelände im Lehmgrubenweg in Haßloch. Der Schaden beträgt ca. 1.800,- Euro.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Haßloch, Tel. 06324/933-0, Fax 06324/933120, email: pihassloch@polizei.rlp.de, zu wenden.

