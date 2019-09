Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Eine 48-jährige Frau erlitt am 23.09.2019 gegen 09:00 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Schlachthofstraße leichte Verletzungen. Sie war mit ihrem Pkw in der Straße Im Schelmen unterwegs und wollte in die Schlachthofstraße einbiegen. Ein 60-jähriger Fahrzeugführer indes befuhr die Schlachthofstraße in Richtung Spitalbachstraße und missachtet das Vorfahrtsrecht der 48-Jährigen, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Frau klagte über Kopfschmerzen und Schwindel. Der 60-Jährige blieb unverletzt. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 7000 Euro, das Fahrzeug der 48-Jährigen war nicht mehr fahrbereit.

