Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Vier Einbrüche angezeigt

Lüdenscheid (ots)

In der Nacht auf Mittwoch wollten Einbrecher in das katholische Familienzentrum Ramsberg eindringen. Hierfür hebelten sie an mehreren Türen und Fenstern des Gebäudes. Trotz aller Bemühungen blieb ihnen der Zutritt verwehrt. Dafür richteten sie mindestens 3.500 Euro Sachschaden an.

Mittwoch, zwischen 2 und 6 Uhr, gelangten Einbrecher auf bisher unbekannte Weise in eine Wohnung an der Lennestraße. Hieraus entwendeten sie Bargeld und eine Ledertasche.

Unbekannte versuchten gestern, zwischen 1.30 und 7 Uhr, die Jalousien an einem Haus im Bremecker Weg hochzuschieben. Dabei entstand leichter Sachschaden. Die Täter flüchteten ohne Beute vom Tatort.

Einbrecher hebelten zwischen Montagabend und gestern Abend eine Wohnungstür an der Werdohler Straße auf. Offenbar entstand weder Sachschaden, noch machten die Täter Beute.

Hinweise nimmt die Wache Lüdenscheid unter 9099-0 entgegen.

