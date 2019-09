Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Mobiler Drucker im Parkhaus vergessen - Dieb nutzt Gelegenheit

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 59-jähriger Mann ließ am 25.09.2019 gegen 13:00 Uhr versehentlich seinen mobilen Drucker in einer Tiefgarage in Neustadt stehen und fuhr weg. Kurz darauf bemerkte er seinen Fehler und kehrte zurück. Allerdings hatte zwischenzeitlich ein Langfinger das Gerät bemerkt und scheinbar mitgenommen. Da möglicherweise Videoaufzeichnungen existieren, werden die Ermittlungen fortgesetzt. Der Sachschaden wird mit ca. 200 Euro beziffert.

