Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Verkehrsunfall mit Personenschaden

Frankenthal (ots)

Die 19-jährige Fahrerin eines VW Golf befuhr am gestrigen Tag gegen 08:00 Uhr den Nordring in Richtung Berliner Straße in Frankenthal. Beim Abbiegevorgang auf die Nordbrücke übersah sie einen Chrysler Dodge Charger und nahm diesem dadurch die Vorfahrt. Der 35-jährige Fahrer des Chrysler konnte nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Fahrzeugheck des Golfes. Dadurch wurde der Airbag am Golf ausgelöst und die Fahrerin leicht verletzt. Sie musste in der Stadtklinik ambulant versorgt werden. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden mit einer geschätzten Gesamtsumme von 17.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

