Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Nachgeschaut und weg gefahren

Bad Bergzabern (ots)

Am 12.10.19, um. 12:04 Uhr, stieß ein Wohnmobil gg. ein am Liebfrauenbergweg geparktes anderes Wohnmobil. Der Fahrer stieg danach aus und besah sich die Situation. Anschließend fuhr er weg. Der Vorfall wurde hierbei durch Zeugen beobachtet. An dem abgestellten Wohnmobil war ein Schaden von ca. 2000.- EUR entstanden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Bergzabern



Telefon: 06343-93340

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell