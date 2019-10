Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - Fahrer betrunken, Beifahrerin nüchtern

Edenkoben (ots)

Diesen Tausch hätte das Ehepaar besser direkt vorgenommen. Am 12.10.2019 gegen 22:15 Uhr kontrollierte die eingesetzte Streife ein Fahrzeug in der Staatsstraße in Edenkoben. Am Steuer saß ein 76-jähriger Mann, auf dem Beifahrersitz seine Ehefrau. Im Laufe der Kontrolle stellten die Beamten starken Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest, weswegen dieser vor Ort einen Test durchführte. Dieser ergab einen Wert von 0,77 Promille. Dem Betroffenen drohen nun ein Fahrverbot und ein Bußgeld in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Nachdem die Maßnahme beendet war, wurde der Fahrzeugschlüssel dann an die Ehefrau übergeben, welche die Fahrt anschließend fortsetzte. Diese war nämlich nicht nur im Besitz einer Fahrerlaubnis, sondern auch nüchtern.

