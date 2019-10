Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Rülzheim - Ladendieb per Fahndung gesucht

Rülzheim (ots)

Am 12.10.2019, gegen 16:20 Uhr, kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Einkaufsmarkt in der Germersheimer Straße in Rülzheim. Der 16jährige Täter flüchtete fußläufig vom Tatort, konnte jedoch durch einen Angestellten des Marktes mit Hilfe zweier Passanten verfolgt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Der 16jährige hatte versucht eine Flasche hochprozentigen Alkohols zu entwenden. Bei der Überprüfung seiner Personalien wurde festgestellt, dass er zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben ist. Er war aus einer Einrichtung im Bereich Neustadt an der Weinstraße abgängig. Ein Transport dorthin wurde organisiert.

