Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bellheim - Einbruch in Firmengelände

Bellheim (ots)

In der Nacht vom 11. auf den 12.10.2019, brachen Unbekannte in ein Firmengelände Am Weidensatz in Bellheim ein. Dabei beschädigten sie einen Zaun, gelangten so auf das Firmengelände und suchten zielgerichtet das Bürohäuschen auf. Aus diesem wurden zwei Fahrzeugschlüssel entwendet. Die dazugehörigen Fahrzeuge wurden jedoch nicht durch die Täter angegangen. Zur Höhe des entstandenen Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden.

Hinweise nimmt die Polizei Germersheim unter 07274/958-0 oder pigermersheim.presse@polizei.rlp.de entgegen.

