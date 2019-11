Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191118 - 1180 Frankfurt: Identifizierung eines unbekannten Mannes

Frankfurt (ots)

(dr) Am 27.03.2019, gegen 19:15 Uhr, verlor ein bisher unbekannter Mann während der Fahrt in der Straßenbahnlinie 17 an der Haltestelle Mannheimer Straße in Frankfurt am Main das Bewusstsein und stürzte zu Boden. Er wurde nach Reanimation in einem Frankfurter Krankenhaus behandelt und lag einige Zeit im Koma. Bis zum heutigen Zeitpunkt erlangte er sein Bewusstsein nicht wieder. Zurzeit ist er in einer Pflegeeinrichtung untergebracht und befindet sich im Wachkoma.

Die Person konnte bisher nicht identifiziert werden und kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 45 - 60 Jahre alt, ca. 180 cm groß, normale Statur, dunkle Haare, blaue Augen. Bekleidung: schwarze Wollmütze; dunkelblaue Jacke -Marke "TCM" in Größe L; braune Cordhose in Größe 25; schwarze Sportschuhe -Marke "Asics" in Größe 44/45.

Der unbekannte Mann führte zum damaligen Zeitpunkt einen orangefarbenen / roten Rucksack mit diversen Werkzeugen mit sich und einen weißen Jutebeutel mit Hygieneartikeln. Ermittlungen zu mitgeführten Schlüsseln eines in Frankfurt-Niederrad ansässigen Schlüsseldienstes verliefen negativ.

Die Vermisstenstelle im Polizeipräsidium Frankfurt am Main erbittet Hinweise zur Identifizierung des bisher unbekannten Mannes unter der Telefonnummer 069 755 51199.

