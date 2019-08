Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Diebstahl Krad in 17375 Gegensee

PR Ueckermünde (ots)

Am 25.08.2019 gegen 10:45 Uhr informierte die 18-jährige Geschädigte die Einsatzleitstelle der Polizei in Neubrandenburg darüber, dass ihr Krad entwendet wurde. Die Geschädigte stelle am 24.08.2019 gegen 20:00 Uhr ihre CWR 125R Honda (Farbe: schwarz-silber) gesichert vor dem Wohnhaus in 17375 Gegensee ab. Unbekannte Täter entwendeten die CWR Honda. Es entstand ein Schaden von ca.850,-Euro. Durch die Polizei eingeleitete Fahndungsmaßnahmen führten bisher nicht zur Feststellung des Krades. Eine Anzeige wegen Diebstahls wurde aufgenommen. Im Auftrag Jürgen Kolletzki Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

