Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Forbach - Zusammenstoß nach Unaufmerksamkeit

Forbach (ots)

Vermutlich infolge einer kurzen Unachtsamkeit fuhr eine 49-jährige Mazda-Fahrerin am Dienstagmittag gegen 13:40 Uhr auf der Bundesstraße bei Langenbrand einem VW-Lenker auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 38-Jährige leicht verletzt und anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Der Mazda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden an den beiden Fahrzeugen beträgt etwa 3.000 Euro. /gü

