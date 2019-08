Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Michelbach - Gestürzt und verletzt

Gaggenau, Michelbach (ots)

Ein Fahrfehler wurde am Dienstagmorgen einem 23 Jahre alten Motorradfahrer auf der L 613 zwischen Michelbach und Freiolsheim zum Verhängnis. Gegen 10:50 Uhr war er dort talwärts unterwegs, als er infolge eines Fahrfehlers stürzte und in einem Graben landete. Mit schweren Beinverletzungen wurde der Zweirad-Lenker durch den alarmierten Rettungsdienst in das Rastatter Klinikum gebracht. An seinem Motorrad, das abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro.

