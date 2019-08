Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rheinmünster - Überschlagen und schwer verletzt

Rheinmünster (ots)

Schwere Verletzungen zog sich am Dienstagabend ein 24 Jahre alter VW bei einem Unfall auf der Kreisstraße 3761 zu. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann gegen 21:50 Uhr in Richtung Stollhofen unterwegs, als er kurz vor dem Ortseingang nach dem Durchfahren einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam. In einem angrenzenden Wiesengrundstück überschlug sich der Golf des jungen Mannes mehrfach. Der nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht angeschnallte Fahrer wurde aus seinem Auto geschleudert und wurde unter diesem eingeklemmt. Passanten konnten den verunfallten Fahrer befreien. Durch den Rettungsdienst wurde der Schwerverletzte im Anschluss in das Klinikum nach Baden-Baden gebracht. Die Unfallaufnahme durch Beamten des Polizeireviers Bühl wurde durch die Feuerwehr Rheinmünster unterstützt, die mit vier Fahrzeugen an der Unfallstelle im Einsatz war. Der Golf, an dem ein Schaden von rund 5.000 Euro entstand musste abgeschleppt werden.

