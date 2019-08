Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Wer schlug wen? Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Die genaueren Hintergründe zu einer Auseinandersetzung an der Bushaltestelle am Brahmsplatz sind seit Dienstagnachmittag nun Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Gegen 17 Uhr waren ein 68 und ein 75 Jahre alter Mann dort aus noch nicht geklärten Gründen in Streit geraten, woraufhin sie sich offenbar gegenseitig mit Schlägen traktierten. Zu den eigentlichen Abläufen stehen momentan widersprüchliche Angaben im Raum, weshalb die Beamten des Polizeireviers Baden-Baden Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 07221 680-0 erbitten.

