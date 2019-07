Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mit mehr als 140 km/h durch die Stadt: Polizei stoppt Raser

Gelsenkirchen (ots)

Dass Rasen im Stadtverkehr nicht geduldet wird, hat ein 18-jähriger Gelsenkirchener in der Nacht zum Mittwoch, 31.07.2019, nachhaltig zu spüren bekommen. Mit mehr als 140 Stundenkilometern fuhr der 18-Jährige gegen 2.10 Uhr mit seinem Wagen entlang der Overwegstraße. Polizisten, die im Rahmen der Streife unterwegs waren, schlossen zu dem Fahrzeug auf, das ohne zu Bremsen eine rote Ampel an der Kreuzung zur Gewerkenstraße überfuhr. Seinen Wagen stoppte der Fahrer erst vor einer roten Ampel an der Kreuzung Grothusstraße und Lockhofstraße. Die Polizeibeamten kontrollierten das Fahrzeug, in dem neben dem Gelsenkirchener noch drei weitere Insassen im Alter von 17 bis 18 Jahren saßen. Die Fahrerlaubnis und das Auto des 18-jährigen Fahrers wurden sichergestellt. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Tempolimits einzuhalten, ist keine Bitte an die Autofahrer, sondern geltendes Recht, an das sich alle Verkehrsteilnehmer halten müssen. Geschwindigkeitsverstöße ahndet die Polizei konsequent, denn Raser gefährden wissentlich Menschenleben.

