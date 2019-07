Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Gelsenkirchenerin berauscht am Steuer

Gelsenkirchen (ots)

Gestern Nacht, 29.07.2019, gegen 23.45 Uhr, verursachte eine 44-jährige Autofahrerin in Beckhausen unter Alkoholeinfluss einen Verkehrsunfall. Sie befuhr die Theodor-Otte-Straße in südliche Richtung als sie einen geparkten Pkw-Anhänger auf dem Parkstreifen touchierte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Anhänger nach vorne geschoben und beschädigte dadurch einen Baumschutzbügel. Während der Unfallaufnahme bemerkten die Polizeibeamten Alkoholgeruch im Atem der Unfallverursacherin. Ein von ihr freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,74 Promille. Die Polizisten nahmen die 44-Jährige mit zur Wache, wo ihr der diensthabende Arzt eine Blutprobe entnahm. Der Führerschein wurde sichergestellt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen trat die Gelsenkirchenerin ihren Heimweg an. Sie erwartet ein Strafverfahren.

Rückfragen bitte an:



Polizei Gelsenkirchen

Yvonne Shirazi Adl

Telefon: 0209/365-2014

E-Mail: Yvonne.ShiraziAdl@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell