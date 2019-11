Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 191118 - 1183 Frankfurt-Sachsenhausen: Tätliche Auseinandersetzung mit Messer - Polizei sucht Zeugen

Frankfurt (ots)

(em) In der Samstagnacht (16.11.2019) wurden zwei Männer mit einem Messer schwer verletzt. Die Frankfurter Polizei sucht nun Zeugen.

Gegen 22.20 Uhr kam es in der Straße Kleine Rittergasse zwischen einem 25-jährigen Türsteher und einer Gruppe junger Männer zu einer verbalen Auseinandersetzung. Im Zuge dessen ging einer der Unbekannten plötzlich den 25-Jährigen mit einem Messer tätlich an. Ein 43-jähriger Zeuge eilte dem Opfer zur Hilfe und wurde dabei selbst verletzt. Der Tatverdächtige ergriff schließlich gemeinsam mit den anderen die Flucht.

Der 25- und 43-Jährige wurden mit schweren Verletzung stationär in ein Krankenhaus aufgenommen.

Zeugen, welche sachdienliche Angaben zum Tatgeschehen und/oder den Tätern machen können, werden darum gebeten sich unter der Telefonnummer 069/755-10800 an das 8. Polizeirevier zu wenden. Die Ermittlungen dauern an.

