POL-FR: Lauchringen: Pkw aufgebrochen - Geldbeutel gestohlen

Freiburg (ots) - Ein Unbekannter hat vermutlich in der Nacht zum Sonntag ein in der Kirchstraße in Oberlauchringen abgestelltes Auto aufgebrochen. An dem vor einem Haus geparkten Wagen wurde die Scheibe der Fahrertüre eingeschlagen und aus dem Innenraum ein Geldbeutel entwendet. Dieser konnte leer, ohne Bargeld, am Sonntag beim Kotbach wieder aufgefunden werden. Die Tatzeit lag genau zwischen Samstag, 23:00 Uhr und Sonntag, 11:00 Uhr.

