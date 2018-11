POL-FR: Weil am Rhein-Ötlingen: Einbruch in Wohnhaus

Freiburg (ots) - Am Freitag zwischen 9 und 22 Uhr wurde in ein Wohnhaus in Ötlingen eingebrochen. Die Täter schlugen eine Scheibe einer Terrassentüre ein und gelangten so in das Haus. Hier wurden sämtliche Räume durchsucht und es wurde Bargeld entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2000 Euro.

Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/9797-0, bittet um Mitteilung von verdächtigen Wahrnehmungen, vor allem aus dem Bereich Käferholz-/Schwarzwaldstraße und Unter den Almen.

