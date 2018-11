POL-FR: Freiburg: Kontrolle der Verkehrswegefahndung - Mit falscher Identität im Stadtgebiet unterwegs

Freiburg (ots) - Am gestrigen Sonntagmorgen (25.11.2018) kontrollierten Beamte der Verkehrswegefahndung des Polizeipräsidiums Freiburg gegen 10:00 Uhr vor einem Schnellrestaurant in der Freiburger Innenstadt zwei Personen. In diesem Zusammenhang fiel den Beamten auf, dass die vorgelegten Ausweisdokumente verfälscht bzw. gefälscht waren.

Ein 25jähriger, vermutlich vom Balkan stammender junger Mann, wies sich dabei mit einer italienischen Identitätskarte und einem italienischen Führerschein aus.

Der Mann, der vermutlich in Rheinland-Pfalz seinen Lebensmittelpunkt hat, war auf dem Rückweg vom Familienbesuch im Dreiländereck.

Der Beschuldigte, der nicht im Geringsten seine wahre Identität bzw. seinen Wohnort preis geben wollte, wurde dem Haftrichter vorgeführt.

Ebenfalls konnte die Zivilstreife vor dem Schnellrestaurant noch eine Fahndungsnotierung abarbeiten.

Ein 22jähriger Deutscher, der zurückliegend schon mit vielen Verfehlungen gegen unterschiedlichste strafrechtliche Normen, u.a. auch einigen Gewaltdelikten, polizeilich in Erscheinung getreten war, wurde von einer Justizbehörde zur Strafvollstreckung wegen schwerem Raub gesucht.

lr

