POL-FR: Grenzach-Wyhlen: Zwei Feuerwehreinsätze am Samstag

Freiburg (ots) - Gleich zu zwei Polizei- und Feuerwehreinsätzen kam es am Samstagabend in Grenzach-Wyhlen. Im ersten Fall war die Ursache vermutlich eine elektrisch beheizte Matratze. Diese fing gegen 17.20 Uhr nach dem Einschalten an zu glimmen. Noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr wurde sie aus dem Fenster befördert und so Schlimmeres verhindert. Die Feuerwehr musste das Gebäude in den Buckmatten lüften. Sachschaden entstand nach bisheriger Kenntnis lediglich an der Matratze. Vorsorglich wurde eine 94jährige Bewohnerin ins Krankenhaus verbracht.

Im zweiten Fall wurden gegen 19.45 Uhr in einer Bahnhofstoilette Papierhandtücher angezündet. Nach Meldung über eine Rauchentwicklung aus der Herrentoilette konnte die Feuerwehr den Brand schnell löschen. Ein Sachschaden war hier nicht entstanden. Die Feuerwehr Grenzach-Wyhlen war mit fünf Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften am Brandort.

Der Polizeiposten Grenzach-Wyhlen ermittelt werden des Verdachts der Sachbeschädigung durch Brandlegung.

