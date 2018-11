POL-FR: Weil am Rhein: Fahrraddiebstahl - Zeugensuche

Freiburg (ots) - Am Samstag zwischen 14.50 und 17 Uhr kam es im Faulacker zu einem Fahrraddiebstahl. Hierbei wurde ein Fahrrad der Marke Kalkhoff entwendet. Der Wert liegt bei mehreren hundert Euro. Im Rahmen der ersten Ermittlungen wurde bekannt, dass in den Reben bei Haltingen kurzzeitig ein roter Kleintransporter geparkt war. An dem Fahrzeug waren die Schiebtüren geöffnet und es sollen sich im Laderaum mehrere Fahrräder befunden haben. Das Polizeirevier Weil am Rhein, Tel. 07621/9797-0, bittet um Hinweise zum Diebstahl und zum verdächtigen Fahrzeug.

