POL-FR: Weil am Rhein: Polizeibeamte beleidigt

Freiburg (ots) - Am Samstagmorgen, gegen 06.30 Uhr, wurde die Polizei in ein Hotel in Weil-Friedlingen gerufen. Hier hatte eine 30jährige Frau Streit an der Rezeption angefangen. Auch den Polizeibeamten war es nicht möglich, die Dame zu beruhigen. Als sie auch noch anfing die Polizisten übelst zu beleidigen und sich weiterhin aggressiv aufführte, musste die Alkoholisierte den Gang in die Ausnüchterungszelle antreten. Weiterhin wurde bei der Durchsuchung der Frau eine geringe Menge an Drogen aufgefunden. Die Frau wird bei der Staatsanwaltschaft Lörrach angezeigt.

