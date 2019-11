Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und zerkratztes Fahrzeug

Aalen (ots)

Westhausen-Reichenbach: Vorfahrt missachtet - 7000 Euro Sachschaden

An der Einmündung Breitweg / Lange Straße missachtete ein 73-jähriger Suzuki-Fahrer am Dienstagmittag gegen 12.20 Uhr die Vorfahrt einer 47 Jahre alten BMW-Fahrers. Beim Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, bei dem beide Autofahrer unverletzt blieben, entstand ein Sachschaden von rund 7000 Euro.

Neresheim: Gegen Leitplanken gefahren

Ein 18-Jähriger verursachte am Dienstagmorgen kurz nach 7 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 2000 Euro entstand. Mit seinem Pkw Ford befuhr der Fahranfänger zur Unfallzeit die Verbindungsstraße zwischen Weiler und Dorfmerkingen, wo er mit dem Fahrzeug ins Schleudern geriet und gegen die Leitplanken fuhr. Der 18-Jährige blieb unverletzt.

Oberkochen: Gas- und Bremspedal verwechselt

Auf rund 12.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, der bei einem Verkehrsunfall am Dienstagmorgen entstand. Gegen 7 Uhr befuhr ein 70-Jähriger mit seinem Pkw Mercedes Benz von einem Parkstreifen auf die Rudolf-Ebert-Straße ein, um anschließend auf ein Firmenareal einzubiegen. Da ihm ein Linienbus entgegenkam, wollte er sein Fahrzeug anhalten. Da der 70-Jährige jedoch das Gas- mit dem Bremspedal verwechselte, prallte er gegen den Bus. Der Unfallverursacher sowie der Fahrer des Busses und insgesamt 11 Fahrgäste blieben bei dem Unfall unverletzt.

Aalen-Wasseralfingen: Aufgefahren

Zwei Leichtverletzte und ein Sachschaden von rund 5500 Eurhttps://mtv-aalen.de/index.php/ansprechpartner-leichtathletik.htmlo sind die Folge eines Verkehrsunfalls, der sich am Montagabend auf der Sonnenbergstraße ereignete. Verkehrsbedingt musste ein 46-Jähriger seinen Pkw Renault Twingo gegen 18.30 Uhr auf Höhe einer Tankstelle anhalten. Eine 36-Jährige erkannte dies zu spät und fuhr mit ihrem Pkw VW Polo auf. Bei dem Unfall erlitten beide Fahrzeuglenker leichte Verletzungen; beide wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Aalen: Unfall beim Einparken

Am Montagabend gegen 18.45 Uhr kam es auf der Weilerstraße zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 5000 Euro entstand. Rückwärts fuhr ein Autofahrer mit seinem Pkw VW aus einer Parklücke und hielt kurz an. Als er gerade im Begriff war, nach vorne wegzufahren, kam es zum Zusammenstoß mit einer 41-jährigen Opel-Fahrerin, die ihrerseits gerade zum Rückwärtseinparken ansetzte.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Taxi contra Linienbus

Ein 73-Jähriger verursachte am Dienstagvormittag gegen 10.15 Uhr einen Sachschaden von rund 4000 Euro, als er mit seinem Taxi aus einer Parklücke auf die Donaustraße einfuhr und hier den Linienbus eines 59-jährigen Fahrers streifte.

Schwäbisch Gmünd-Bettringen: Fahrzeug zerkratzt

Rund 1800 Euro Schaden verursachte ein Unbekannter zwischen Freitagabend, 20 Uhr und Sonntagabend, 20 Uhr, als er einen Pkw Renault zerkratzte, der in dieser Zeit im Weserweg abgestellt war. Hinweise bitte an den Polizeiposten Bettringen, Tel.: 07171/79664928.

Schwäbisch Gmünd: Parkrempler

Mit seinem Pkw Peugeot beschädigte ein 73-Jähriger am Montagnachmittag gegen 15.40 Uhr einen in der Straße Turniergraben abgestellten Pkw BMW, wobei ein Gesamtschaden von rund 1000 Euro entstand.

Lorch: Unfallflucht

Ein unfallflüchtiger Fahrzeuglenker verursachte zwischen Sonntag, 27.10. und Sonntag, 10.11. einen Sachschaden von rund 500 Euro, als er in der Austraße einen Gartenzaun beschädigte. Hinweise nimmt der Polizeiposten Lorch, Tel.: 07172/7315 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Unfallflucht

Auf rund 500 Euro beläuft sich der Sachschaden, den ein ebenfalls unbekannter Fahrzeuglenker am Montag zwischen 8.30 und 11 Uhr verursachte, als er einen in der Weißensteiner Straße abgestellten VW Transporter streifte. Hinweise bitte an das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd, Tel.: 07171/3580.

