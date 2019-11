POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfallflucht - Unfälle

Polizeipräsidium Aalen

Wallhausen: Sattelzug missachtet Vorfahrt

Am Montag um kurz nach 15 Uhr befuhr ein 51-Jähriger mit seinem Sattezug Scania die hengstfelder Straße in Wallhausen. An der Einmündung zur Blaufelder Straße missachtete der Trucker die Vorfahrt eines Audi A5, dessen 36-jährige Fahrerin nach links in die Hengstfelder Straße einfahren wollte. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in Höhe von etwa 7500 Euro.

Kirchberg an der Jagst: Parkendes Fahrzeug beschädigt und geflüchtet

Am Montag zwischen 8 Uhr und 13:30 Uhr wurde ein PKW VW Polo, welcher in der Fichtenstraße in aufsteigender Richtung am rechten Fahrbahnrand geparkt war, beschädigt. Ohne sich um den enstandenen Schaden in Höhe von etwa 1500 zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise erbittet der Polizeiposten Rot am See unter der Rufnummer 07955 / 454.

Michelfeld: Unfall beim Einfahren auf die Daimlerstraße

Am Montag um kurz vor 12 Uhr wollte ein 81-jähriger Opel-Fahrer von einem Parkplatz auf die Daimlerstraße einfahren. Hierbei übersah er einen aus richtugn Schwäbisch Hall heranfahrenden VW Passat einer 33-Jährigen. Beim Zusammenstoß entstand ein Schaden in höhe von etwa 3000 Euro.

Untermünkheim: Auffahrunfall

Zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von mindestens 7000 Euro kam es am Montag um kurz nach 07:30 Uhr auf der B14. Eine 30-jährige Lenkerin eines PKW Mitsubishi befuhr die Autobahnabfahrt in Richtung Westumgehung. An der dortigen Kreuzung musste der vor ihr fahrende 48-jährige Sattekzug-Lenker sein Gespann anhalten. Die mitsubishi-Lenkerin erkannte dies zu spät und fuhr auf den Sattelzug auf. Der PKW musste anschließend abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand.

