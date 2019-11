Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Feuerwehreinsatz im Mehrfamilienhaus - 30-Jähriger ist ausgerastet - Streitigkeiten - Unfälle

Backnang: Unfall im Begegnungsverkehr

8000 Euro Sachschaden entstand am Montagabend bei einem Unfall in Backnang. Ein 55-jähriger Fahrer eines Omnibusses befuhr gegen 18 Uhr den Rietenauer Weg und streifte beim Vorbeifahren einen entgegengekommenen Pkw BMW. Verletzt wurde dabei niemand.

Waiblingen: Brandalarm in Mehrfamilienhaus

Ein ausgelöster Rauchmelder in einem Mehrfamilienhaus in der Mayenner Straße hat in der Nacht zum Dienstag für Aufregung der Bewohner gesorgt. Kurz nach Mitternacht war einer Frau in ihrer Wohnung das Essen eingebrannt, woraufhin der Rauchmelder auslöste und alle Bewohner in Aufregung versetzte. Die alarmierte Feuerwehr konnte schnell Entwarnung geben und die Bewohner beruhigen. Ein Brandschaden war nicht entstanden. Die Feuerwehr Waiblingen war mit 4 Fahrzeugen und die Polizei mit einer Streifenbesatzung im Einsatz.

Waiblingen: Motorroller umgestoßen - Zeugen gesucht

Auf einem Mitarbeiterparkplatz in der Stuttgarter Straße hat am Montag, zwischen 11:00 Uhr und 12:30 Uhr ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen geparkten Motorroller umgestoßen und anschließend wieder aufgestellt. Hierbei war ein Sachschaden von circa 1.000 Euro entstanden. Anschließend hatte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Wer hat den Unfall beobachtet oder gesehen wie eine Person den Roller wieder aufstellte? Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Waiblingen, Telefon 07151/950-422.

Winnenden: Mann rastet aus

Vermutlich infolge Drogen- und Alkoholeinfluss ist am Montagabend ein 30 Jahre alter Mann ausgerastet. Zunächst war er gegen 21:45 Uhr mit seiner Ehefrau in Streit geraten und hatte ihr mit einem Schlag eine blutende Wunde im Gesicht zugefügt. Durch die alarmierte Streifenbesatzungen wurde er in Gewahrsam genommen, wogegen er sich wehrte. Hierbei schlug er mit seinem Kopf mehrfach gegen die Seitenscheibe des Streifenwagens, wodurch er sich selbst verletzte. Die Beamten mussten den Mann überwältigen und verbrachten ihn in ein psychiatrisches Krankenhaus. Auf den Mann kommt nun ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte zu.

Winnenden: Streit unter Jugendlichen

Zu einer Auseinandersetzung von mehreren Jugendlichen ist es am Montagabend gegen 18:45 Uhr in der Mühltorstraße vor dem Jugendhaus gekommen. Bei dem Streit sollen nach derzeitigem Ermittlungsstand Jugendliche mit Fäusten aufeinander eingeschlagen haben, wodurch zwei 16-jährige Platzwunden im Gesicht erlitten. Von den alarmierten Streifenbesatzungen konnten drei flüchtende Jugendliche, im Alter von 14 und 15, als Tatverdächtige festgestellt werden. Zum Hergang der Auseinandersetzung machten die Jugendlichen zum Teil unterschiedliche Angaben oder verweigerten die Aussage. Zeugenhinweise zum Vorfall erbittet die Polizei Winnenden,Telefon 07195/694-0.

Schorndorf: Mopedfahrer übersehen

Ein 17 Jahre alter Fahrer eines Kleinkraftrades hat am Montag bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw leichte Verletzungen erlitten. Der Mopedfahrer war um 17:00 Uhr in der Gottlob-Baunkecht-Straße in Richtung Duevieller Platz unterwegs, als ein 29 Jahre alter Ford-Lenker von der Wiesenstraße einfuhr und den Mopedfahrer übersah. Der Verletzte musste sich zur Behandlung in das Krankenhaus begeben, an den Fahrzeugen war ein Gesamtschaden von circa 3.500 Euro entstanden.

Sulzbach an der Murr: Unfall beim Überholen

Eine 51-jährige Mercedes-Fahrerin befuhr am Montag gegen 16.35 Uhr die L 1066 zwischen Siebersbach und Lautern. Nach einer dortigen Linkskurve überholte sie einen vorausfahrenden Pkw Ford und streifte diesen beim Wiedereinscheren. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

Fellbach: Radfahrer verletzt

Ein 77-jähriger Fiat-Fahrer bog am Montag gegen 22.45 Uhr in der Kanalstraße nach rechts in eine Tiefgarage ab. Hierbei streifte er einen auf dem Gehweg vorbeifahrenden Radfahrer, der deshalb stürzte und gegen einen Stromkasten prallte. Der verletzte 56-jährige Fahrradfahrer wurde in eine Klinik eingeliefert. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 Euro.

