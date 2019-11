Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbrüche - Verbotene Plakatierungen und Briefkasten eines Wahlkreisbüros mit Bauschaum beschädigt

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Korb/Kirchberg an der Murr: Plakatierungen und ausgeschäumter Briefkasten

In der Nacht zum Sonntag wurden in Kirchberg an der Murr verbotene Plakatierungen festgestellt. Inhaltlich wurden darin die AfD und deren politische Vertreter thematisiert, weshalb auch am Sonntag der Vorfall polizeilich angezeigt wurde. Wohl nahezu zeitgleich wurde auch das Gebäude des AfD-Wahlkreisbüros in Korb beschädigt. Unbekannte schäumten den dort befindlichen Briefkasten mit Bauschaum aus und machten diesen damit unbrauchbar. Der Polizei geht von einem Tatzusammenhang aus. Es liegen auch konkrete Hinweise vor, dass die Taten politisch linksmotiviert sind. Der Fachbereich Staatsschutz der Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zu den Vorfällen übernommen. Zur Klärung dieser wird um sachdienliche Hinweise gebeten, die unter Tel. 07151/9500 entgegengenommen werden.

Rudersberg: Einbrüche

In Rudersberg wurde in der Nacht zum Montag in drei Betriebe eingebrochen. Die Diebe hatten ein Schreibwarengeschäft in der Backnanger Straße sowie zwei Gewerbebetriebe in der Zumholzer Straße und Welzheimer Straße heimgesucht. Bei den beiden letztgenannten wurden zwei Tresore angegangen, von denen einer gewaltsam geöffnet und der andere mitgenommen wurde. Vorrangig wurde dabei Bargeld erbeutet. Die Kripo Waiblingen hat die Ermittlungen zur Aufklärung der Taten übernommen. Hierzu wird um sachdienliche Hinweise erbeten, die unter Tel. 07151/950-0 entgegengenommen werden.

Urbach: Vandalismus an Schule

Am Wochenende drangen unbekannte gewaltsam über ein Fenster in eine Toilette der Wittumschule ein. Dort wurden Heizungsthermostate, ein Spiegel und sonstige Halterungen mutwillig abgerissen. Die polizeilichen Ermittlungen hierzu dauern an.

